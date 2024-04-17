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Сегодня, 13:25

Мать Овечкина оценила выход «Вашингтона» в плей-офф Кубка Стэнли

Виктория Кравченко
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Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, мать форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Татьяна прокомментировала выход команды в плей-офф Кубка Стэнли.

«Выиграла команда, мальчишки — молодцы, я рада за них. Они сумели здорово настроиться на оставшиеся игры. Весь чемпионат получился интересным, я рада за команду, за молодого тренера [Cпенсера Карбери], он — молодчик. И Сашка молодец, как всегда», — цитирует Овечкину ТАСС.

«Вашингтон» набрал 91 очко и финишировал на 8-м месте в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/20569805
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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