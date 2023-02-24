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Сегодня, 15:07

Дементьев — об обмене Орлова в «Бостон»: «Он может очень серьезно усилить команду в нападении»

Алина Савинова
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Агент и эксперт Алексей Дементьев оценил обмен российского защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова в «Бостон».

«Бостон» — очень консервативная команда, и делая свой выбор на Дмитрии Орлове, они решают несколько задач. Потому что такой уровень силовой борьбы и агрессивности мало кто может показать из доступных на рынке игроков по сравнению с Дмитрием Орловым. Дмитрий в случае, если тренер развяжет ему руки в вопросе подключения вперед, будет тот игрок, который может очень серьезно усилить команду в нападении. Нельзя забывать, что большим элементом игр на вылет является возможность победы в овертаймах, и Орлов со своим катанием, объемом и возможностями станет одним из ключевых игроков при игре три на три», — приводит Metaratings.ru слова Дементьева.

Ранее стало известно о том, что Орлов должен дебютировать за свою новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера», который пройдет 26 февраля.

В этом сезоне россиянин сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 19 (3+16) очков.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-dementev-orlov-mozhet-ochen-seryozno-usilit-boston-v-napadenii-230460/
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
Алексей Дементьев
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