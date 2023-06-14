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Сегодня, 19:11

Агент Матвеев: «Жаль Бобровского, который тащил «Флориду» как мог, но в финале партнеры его не выручили»

Алина Савинова
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Хоккейный агент Андрей Матвеев поделился мнением о финале Кубка Стэнли.

«Считаю, финал получился интересным, с интригой, пусть и завершился в пяти матчах. «Флорида» разочаровала в последнем матче, проигрывать 3:9 в финале просто непозволительно, несмотря на потерю Ткачака, от которого, как и от Баркова, ждал большего. Жаль Бобровского, который тащил команду как мог, но партнеры его не выручили, не помогли ни сзади, ни спереди. Абсолютно заслуженная победа «Вегаса», команды, которая в прошлом сезоне не попала в плей-офф. Отмечу блестящую работу тренерского штаба и менеджмента, собравшего такой сбалансированный состав», — цитирует Матвеева Metaratings.ru.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1) и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-matveev-zhal-bobrovskogo-kotoryi-tashil-floridu-kak-mog-no-v-finale-partnyory-emu-ne-pomogli-258736/
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ХК Флорида Пантерз
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