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4 апреля, 21:53

Агент Воронкова: «Родные и близкие Дмитрия могут настоять, чтобы он остался в НХЛ»

Алина Савинова
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Александр Черных, агент российского хоккеиста Дмитрия Воронкова, рассказал, какой фактор может помешать возвращению игрока в «Ак Барс».

Летом 2023 года 23-летний россиянин перешел из казанской команды в «Коламбус» из НХЛ.

«Какие шансы на возвращение Воронкова? Не могу вам сказать. Есть действующий контракт, есть обязательства, есть условия, при которых Дмитрий не может просто так взять и уехать. Иначе точно так же отсюда все подряд уезжали бы. Но на сегодняшний день это правило пока не работает. Закончится сезон, Дмитрий примет решение. Если скажет, мол, ребята, разговаривайте, сделайте все, чтобы я уехал, мы будем предпринимать максимальные меры, чтобы это сделать. Он может сказать, что пока остается, что все хорошо идет, и на этом будут настаивать родные и близкие Дмитрия. Так уже получилось, когда он остался», — цитирует агента Metaratings.ru.

В текущем сезоне Воронков провел 69 матчей в НХЛ, в которых отметился 17 голами и 15 результативными передачами. Его контракт с «Коламбусом» рассчитан до 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
НХЛ
ХК Ак Барс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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