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НХЛ

Сегодня, 18:07

Форвард «Вашингтона» Строум — об Овечкине: «Кажется, он может забить в любой момент»

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум поделился мнением об игре капитана клуба Александра Овечкина.

«Каждый раз, когда он получает шайбу, зрители заинтересованы в нем, и кажется, что он может забить в любой момент. Когда Овечкин в твоей команде, это прекрасное чувство», — цитирует Строума The Athletic.

В сезоне-2023/24 38-летний Овечкин набрал 59 (26+33) очков в 71 проведенном матче. Всего в активе россиянина 848 заброшенных шайб в НХЛ.

В ночь на 5 апреля состоится один из решающих матчей в борьбе за плей-офф НХЛ. «Вашингтон» дома сыграет с «Питтсбургом».

На данный момент «Кэпиталз» занимают 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 82 набранных очка в 74 матчах. Команда потерпела 3 поражения в последних 5 встречах регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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