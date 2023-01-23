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Сегодня, 19:16

Агент защитника Охотюка рассказал о перспективах российского игрока в «Нью-Джерси»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Агент Дэн Мильштейн, который представляет интересы защитника Никиты Охотюка, рассказал о перспективах игрока в «Нью-Джерси».

— У Никиты контракт до 2024 года. Если не будет получать игровой практики, допускаете возможность перехода в другую команду?

— У Никиты все хорошо. Будем по факту обсуждать. Сейчас он игрок «Нью-Джерси», у них есть шанс побороться за Кубок Стэнли. Сейчас все мысли только об игре в этом сезоне и помочь команде.

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин провел 9 матчей и забил 1 гол.

Никита Охотюк
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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