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НХЛ

Сегодня, 19:07

Российский защитник «Нью-Джерси» рассказал, кто из игроков НХЛ произвел на него наибольшее впечатление

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Защитник «Нью-Джерси» Никита Охотюк рассказал, кто из игроков НХЛ произвел на него наибольшее впечатление.

— Кто на вас произвел наибольшее впечатление в НХЛ из игроков, против которых вы играли?

— В первую очередь запомнился матч против «Питсбурга» — Кросби и Малкин. Это была одна из первых моих игр после вызова. Когда увидел Малкина и Кросби, в детстве смотрел на них по телевизору. Были необычные впечатления в начале игры, а потом пошел обычный хоккей. Удалось пару раз сыграть против них, когда против Кросби выходил. Удалось проиграть и с Овечкиным в предсезонных играх. Необычные впечатления сначала, а когда игра идет уже без разницы.

— Последний матч сыграл 19 числа. Сказали, почему не играл с «Питтсбургом»?

— Ко мне не подходили, ничего не говорили. На тренировке подошли и сказали, что довольны моей игрой. Сказали, что когда опять в состав поставят, чтобы быстрее шайбу передвигал.

— Что изменилось в команде, что в том году она была далеко от плей-офф, а в этом долгое время шла лидером дивизиона?

— Как я уже отворил, добавились опытные игроки. Это дает уверенность. Особенно ничего не поменялось, но стало больше позитива. Не знаю, что именно было в том году, потому что меня вызвали в том сезоне на пять игр. В этом сезоне все настроены, глаза горят. Не важно, молодые игроки или нет — все делают свою работу. Тренер дает установку, остальные выполняют. Понятно, что ошибки бывают. Без них никуда.

Евгений Малкин
Никита Охотюк
Сидни Кросби
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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