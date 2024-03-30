Кожевников: «Возможно, в НХЛ у Федотова будет другой настрой»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход российского вратаря Ивана Федотова в «Филадельфию».

«Здесь у Федотова не получилось. Но может быть он переключится, и в «Филадельфии» из него что-нибудь вытащат. Хотя сезон у Ивана неудачный получился. И все это видели. Возможно, в НХЛ у Федотова будет другой настрой. Все-таки у него какая-то обида осталась на ЦСКА за случившееся. Он же, наверное, считает себя сильным игроком. А оказалось, что нет. Теперь Иван поменяет место работы, и, может, что-то и произойдет. Хотя это маловероятно. Но за океаном быстро раскусят, что он из себя представляет», — цитирует Vprognoze.ru Кожевникова.

28 марта ЦСКА сообщил о расторжении договора с 27-летним Федотовым. На следующий день «Филадельфия» объявила о переходе игрока. В этом сезоне голкипер провел за армейцев 44 матча в регулярном чемпионате и 5 игр в плей-офф КХЛ.

«Филадельфия» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.