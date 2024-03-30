Покер Томпсона принес «Баффало» победу над «Нью-Джерси»

«Баффало» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Нападающий «Сэйбрз» Тэйг Томпсон забросил четыре шайбы. Еще один гол на счету Джона-Джейсона Петерки. У «Дэвилз» отличились Макс Уиллман и Йеспер Братт.

«Баффало» набрал 75 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 11-й строчке — 76 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Нью-Джерси» — 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Голы: Уиллман — 3 (Л. Хьюз, Тирни), 3:00 — 0:1. Братт — 24 (Хишир, Майер), 10:31 — 0:2. Томпсон — 23, 20:28 — 1:2. Томпсон — 24 (Так), 37:29 — 2:2. Томпсон — 25 (Далин, Так), 55:26 — 3:2. Петерка — 26 (п.в., Козенс, Пауэр), 59:22 — 4:2. Томпсон — 26 (п.в., Йокихарью), 59:54 — 5:2.

Вратари: Леви — Аллен (58:17 — 59:54).

Штраф: 6 — 0.

Броски: 36 (8+11+17) — 30 (11+12+7).

30 марта. Баффало. KeyBank Center. 15721 зритель.