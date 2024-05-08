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Сегодня, 23:15

Кожевников: «Свечников — игрок с большой буквы, но такие мерзкие поступки его не красят»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о поведении нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, грубо атаковавшего вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина во втором матче серии плей-офф НХЛ.

«Свечников как-то не по-человечески себя повел, когда пошел в стык с Шестеркиным. Это негодяйство полное, он шел специально ногу выбивать Игорю, чуть не убил. Непонятно, зачем так делать. Воспитание не очень хорошее, значит. Андрей — игрок с большой буквы, но такие мерзкие поступки его не красят», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.

Эпизод случился в первом периоде второго матча четвертьфинала Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Каролиной» (2-0). Свечников на полном ходу снес Шестеркина, после чего на льду возникла массовая драка. По итогам инцидента нападающий «Каролины» получил двухминутное удаление.

К`Андре Миллер и&nbsp;Винсент Трочек отталкивают Андрея Свечникова от&nbsp;Игоря Шестеркина в&nbsp;матче &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Каролина&raquo; (4:3 2ОТ) 8&nbsp;мая. Огонь в серии «Каролины» и «Рейнджерс»: Свечников снес Шестеркина, игра дошла до второго овертайма

Источник: Metaratings.ru
Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Александр Кожевников
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