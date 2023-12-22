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Сегодня, 09:45

Овечкин — о своем голе в матче с «Коламбусом»: «Надеюсь, что дальше буду забивать больше»

Овечкин рад заброшенной шайбе в матче с «Коламбусом»
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Александр Овечкин и Эрик Гудбрансон.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2 ОТ).

«Не думаю, что мы играли по-другому. «Вашингтон» хорошо перемещал шайбу, держал ее и находил подборы. Нам нужна уверенность, вы видите, что у нас есть броски, мы забили два важных гола, после которых я сказал, что это послание для нас по тому, как надо играть. Мы собираемся продолжать в том же духе. Прошло много времени. Нужно просто принять это и двигаться дальше. Мы боролись, но не были достаточно резкими. Плохо владели шайбой», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Также капитан «Кэпиталз» поделился эмоциями от заброшенной шайбы в игре с«Коламбусом», прервавшей 14-матчевую безголевую серию.

«Моя шайба? Были хорошие шансы и до этого, но порой нужно просто продолжать давить и упорствовать. Рад, что получилось забросить. Надеюсь, что дальше буду забивать больше», — подчеркнул российский форвард.

Всего в этом сезоне Овечкин сыграл в 30 матчах НХЛ и набрал 20 (6+14) очков. «Вашингтон» с 38 очками в 30 играх занимает 5-е место в Восточной конференции.

Александр Овечкин. Овечкин наконец-то забил! Легенда прервала свою ужасную серию без голов

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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