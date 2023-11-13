Терещенко: «Панарина можно назвать одним из лучших российских игроков в НХЛ»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в разговоре с «СЭ» высказался о результативности форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина на старте сезона НХЛ. В активе 32-летнего россиянина 24 (8+16) очка в 14 играх.

«Все зависит от партнеров и команды. Надеюсь, что он сможет так продолжать весь сезон. Его ценят за то, что он умеет и забивать, и отдавать. Он понимает хоккей, понимает игру. Панарина можно назвать одним из лучших российских игроков лиги. Он подтверждает это на протяжении долгого времени. Поэтому ему и дали такой серьезный контракт. Видят его отношение. Он светлая голова с хорошим пониманием хоккея. Все что нужно для суперлиги», — сказал Терещенко «СЭ».

Нападающий продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей, повторив рекорд среди россиян, который установил Дмитрий Квартальнов (сезон-1992/93, «Бостон»). Также он повторил клубный рекорд «Рейнджерс», установленный Родом Жильбером в сезоне-1972/73.