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Сегодня, 08:07

«Сент-Луис» победил «Анахайм» — у Шенна и Капанена по дублю

Руслан Минаев
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«Сент-Луис» в гостях победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе «Блюз» забивали Якуб Врана, Самуэль Блез, Брейден Шенн (дубль) и Каспери Капанен (дубль). У «Дакс» шайбы на счету Троя Терри, Никиты Нестеренко и Райана Строума.

«Сент-Луис» с 72 очками занимает 11-е место в турнирной таблице «Запада». «Анахайм» потерпел четвертое поражение подряд и с 56 очками располагается на 14-й строчке «Запада».

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сент-Луис» — 3:6 (2:3, 0:2, 1:1)

Голы: Терри — 21 (бол., Шаттенкирк, Сильферберг), 1:46 — 1:0. Врана — 7 (Фолк, Шенн), 2:01 — 1:1. Нестеренко — 1 (Мактавиш, Терри), 4:05 — 2:1. Блэй — 8 (Капанен, Парэйко), 15:14 — 2:2. Шенн — 20 (Фолк), 15:33 — 2:3. Шенн — 21 (Врана, Парэйко), 21:02 — 2:4. Капанен — 12 (Крюг, Блэй), 21:31 — 2:5. Капанен — 13 (Ледди, Парэйко), 40:15 — 2:6. Строум — 14 (Зеграс, Джонс), 45:39 — 3:6.

Вратари: Гибсон — Биннингтон.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 25 (11+7+7) — 36 (17+12+7).

Наши: — - Бучневич (17.19/2/0), Торопченко (12.05/1/0).

26 марта. Анахайм. Honda Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Сент-Луис Блюз
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