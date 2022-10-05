Жена Овечкина рассказала о своей реакции на признание мужа в любви на концерте «Руки вверх»

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказала о своей реакции на признание мужа в любви на концерте «Руки вверх».

«Это было незапланированно. Сережа Жуков тоже не ожидал такого. (Смеется) Прямо перед песней «Крошка моя». Это было очень трогательно, я даже прослезилась. Это было неожиданно еще и потому, что мы из тех пар, кто не любит выставлять свои чувства напоказ.

При этом Саша очень часто делает мне сюрпризы. Например, летом он собрал всех наших родителей, родственников, друзей — получилась просто огромная компания — и привез в Турцию. Для всех нас это было сюрпризом, даже я узнала о поездке всего за несколько дней», — сказала Шубская в интервью изданию Hello.

Овечкин и Шубская познакомились в 2008 году, но романтические отношения у них начались в 2015-м. У пары двое сыновей: Сергей (2018 г. р.) и Илья (2020 г. р.).