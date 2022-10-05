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Сегодня, 13:10

Жена Овечкина раскрыла романтическую традицию: «Едем в ресторан и на ночь остаемся в отеле вдвоем»

Анна Горшкова
Корреспондент
Александр и Анастасия Овечкины.
Фото Соцсети

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказала о романтичной традиции пары.

«У нас есть такая маленькая традиция: мы с Сашей едем в ресторан на романтический ужин и на ночь остаемся в отеле вдвоем», — сказала Шубская в интервью изданию Hello.

Пара познакомилась в 2008 году, но романтические отношения у них начались в 2015-м. У Овечкина и Шубской двое сыновей: Сергей (2018 г.р.) и Илья (2020 г.р.). Осенью 2021 года в интервью своей жене Овечкин говорил, что хочет больше детей.

Источник: https://hellomagrussia.ru/zvezdy/intervyu-i-video/46724-aleksandr-ovechkin-nastya-podarila-mne-dvuh-prekrasnyh-synovej-i-nadeyusy-chto-u-nas-eshche-budut-deti.html
Александр Овечкин
Анастасия Шубская-Овечкина
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