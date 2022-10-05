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Сегодня, 13:30

Жена Овечкина — о старшем сыне: «Сереже очень нравится хоккей, он с пеленок ходит на матчи»

Жена Овечкина рассказала, что старшему сыну Сереже очень нравится хоккей
Анна Горшкова
Корреспондент
Александр и Анастасия Овечкины с сыном.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказала о том, думала ли пара уже о профессиональном спорте для своих детей.

У пары двое сыновей: Сергей (2018 г. р.) и Илья (2020 г. р.).

«Сереже очень нравится хоккей, но мы его никогда не заставляли играть. Большую роль тут, конечно, сыграл папа. Сережа с пеленок ходит на матчи, ему это очень интересно. Он у нас спортивный мальчик: любит футбол, ему легко дается теннис, а еще, конечно, бабушка играет с ним в баскетбол (мама Овечкина Татьяна Николаевна — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу)», — сказала Шубская в интервью изданию Hello.

Овечкин и Шубская познакомились в 2008 году, но романтические отношения у них начались в 2015-м. Осенью 2021 года в интервью своей жене Овечкин говорил, что хочет еще детей.

Источник: https://hellomagrussia.ru/zvezdy/intervyu-i-video/46724-aleksandr-ovechkin-nastya-podarila-mne-dvuh-prekrasnyh-synovej-i-nadeyusy-chto-u-nas-eshche-budut-deti.html
Александр Овечкин
Хоккей
Анастасия Шубская-Овечкина
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