Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказала о том, думала ли пара уже о профессиональном спорте для своих детей.

У пары двое сыновей: Сергей (2018 г. р.) и Илья (2020 г. р.).

«Сереже очень нравится хоккей, но мы его никогда не заставляли играть. Большую роль тут, конечно, сыграл папа. Сережа с пеленок ходит на матчи, ему это очень интересно. Он у нас спортивный мальчик: любит футбол, ему легко дается теннис, а еще, конечно, бабушка играет с ним в баскетбол (мама Овечкина Татьяна Николаевна — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу)», — сказала Шубская в интервью изданию Hello.

Овечкин и Шубская познакомились в 2008 году, но романтические отношения у них начались в 2015-м. Осенью 2021 года в интервью своей жене Овечкин говорил, что хочет еще детей.