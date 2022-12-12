«Аризона» в овертайме обыграла «Филадельфию», Келлер оформил хет-трик

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Филадельфию» со счетом 5:4.

В составе «Койотс» хет-трик оформил Клэйтон Келлер, еще по шайбе забросили Джек Макбэйн и Ник Ритчи. У «Флайерз» 4 (1+3) очка у Моргана Фроста, 3 (1+2) очка у Джеймса Ван Римсдайка, еще по голу забили Оуэн Типпетт и Трэвор Конекны.

После этого матча «Аризона» с 22 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Филадельфия» с 25 очками — на 14-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ (1:0, 2:3, 1:1, 1:0)

Голы: Келлер — 8 (бол., Мозер, Ритчи), 12:46 — 1:0. Фрост — 4 (ван Римсдайк, Типпетт), 22:09 — 1:1. ван Римсдайк — 3 (Фрост), 24:08 — 1:2. Келлер — 9 (Шмальц, Бойд), 27:45 — 2:2. Макбэйн — 4 (Мозер, О`Брайен), 30:21 — 3:2. Типпетт — 8 (ван Римсдайк, Фрост), 38:42 — 3:3. Ритчи — 7, 47:27 — 4:3. Конекны — 11 (п.в., Фрост), 57:43 — 4:4. Келлер — 10 (Чикран, Шмальц), 64:37 — 5:4.

Вратари: Веймелка — Харт (57:31 — 57:43).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 29 (13+9+5+2) — 41 (9+17+13+2).

Наши: — - Проворов (24.50/4/-2).

12 декабря. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.