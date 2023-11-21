«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Аризону»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Аризону» со счетом 4:1.

В составе «Кингз» дубль оформил Тревор Мур, еще по голу забили Анже Копитар и Филипп Дано. У «Койотс» отличился Матиас Маччелли.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 25 очками занимает третье место в Западной конференции, «Аризона» с 18 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Мур — 8 (мен., Дано), 3:36 — 0:1. Копитар — 9 (Байфилд), 8:20 — 0:2. Мур — 9, 35:31 — 0:3. Маччелли — 4 (Крауз, Бьюгстад), 38:55 — 1:3. Дано — 4 (Лафферье, Рой), 56:15 — 1:4.

Вратари: Ингрэм — Копли.

Штраф: 23 — 17.

Броски: 31 (8+9+14) — 25 (12+2+11).

Наши: — - Гавриков (19.11/1/+2).

21 ноября. Глендейл. Gila River Arena. 4600 зрителей.