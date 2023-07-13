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НХЛ

Сегодня, 19:15

«Аризона» поместила Гальченюка на драфт отказов для расторжения контракта

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аризона» решила расторгнут контракт с нападающим Алексом Гальченюком.

Кае сообщает пресс-служба клуба, 29-летнего игрока поместили на драфт отказов с целью расторжения договора. Клуб в настоящее время не будет давать никаких дополнительных комментариев.

Гальченюк подписал контракт с «Аризоной» 1 июля 2023 года. По двустороннему договору зарплата игрока в НХЛ составляла бы 775 тысяч долларов за сезон, в АХЛ — 225 тысяч. Нападающий уже выступал за «Койотс» в сезонах-2021/22 и 2018/19.

Александр Гальченюк-младший
НХЛ
ХК Аризона Койотс
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