Гол Торопченко помог «Сент-Луису» победить «Аризону»

«Аризона» в домашнем матче проиграла «Сент-Луису» в регулярном чемпионате НХЛ — 5:6.

У победителей один из голов забил российский нападающий Алексей Торопченко. Для него этот гол стал 4-м в текущем сезоне.

Павел Бучневич и Никита Александров очков не набрали.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сент-Луис» — 5:6 (2:2, 3:3, 0:1)

Голы: Шенн — 6 (Нейберс), 8:47 — 0:1. Бьюгстад — 4 (Маччелли), 10:40 — 1:1. Парэйко — 3 (Саад), 12:15 — 1:2. Зукер — 4 (Карконе), 18:06 — 2:2. Крауз — 8 (Маччелли, Бьюгстад), 20:22 — 3:2. Ледди — 2 (мен., Капанен), 23:40 — 3:3. Торопченко — 4 (мен., Фолк), 24:13 — 3:4. Карконе — 7 (Керфут, Бойд), 26:56 — 4:4. Шмальц — 5 (Мозер, Келлер), 28:00 — 5:4. Томас — 7 (Кайру, Перунович), 30:49 — 5:5. Хэйс — 3 (Саад), 44:13 — 5:6.

Вратари: Веймелка (Ингрэм, 24:13) — Биннингтон (Хофер, 28:00).

Штраф: 18 — 6.

Броски: 25 (7+12+6) — 31 (9+14+8).

Наши: — - Александров (7.11/0/0), Бучневич (20.12/0/-2), Торопченко (14.01/2/+1).

23 ноября. Глендейл. Gila River Arena. 4600 зрителей.