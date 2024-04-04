«Аризона» дома проиграла «Ванкуверу»

Сегодня, 07:50
«Аризона» на своем льду проиграла «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2. «Койотс» потерпели второе поражение подряд.
Защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз в середине второго периода открыл счет, реализовав большинство. На 11-й минуте третьего периода хозяева отыгрались благодаря голу Дилана Гюнтера. Форвард Конор Гарланд за 2 минуты до финальной сирены забросил вторую шайбу гостей и принес «Ванкуверу» победу.
«Ванкувер» набрал 102 очка и занимает 2-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке — 67 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Ванкувер» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Хьюз — 16 (бол., Миллер, Петтерссон), 29:43 — 0:1. Гюнтер — 13 (бол., Керфут, Келлер), 50:46 — 1:1. Гарлэнд — 16 (Хьюз, Гронек), 58:09 — 1:2.
Вратари: Ингрэм — Силов.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 23 (3+4+16) — 33 (7+16+10).
Наши: — - Задоров (18.55/2/0), Михеев (14.56/2/0), Подколзин (12.47/0/0).
4 апреля. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей