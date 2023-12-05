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НХЛ

Сегодня, 07:36

«Вашингтон» уступил «Аризоне», пропустив шесть безответных шайб

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Аризоне» со счетом 0:6.

В составе «Койотс» дубль оформил Ник Шмальц, еще по голу забили Логан Кули, Майкл Какрон, Джейсон Закер и Ник Бьюгстад, Клэйтон Келлер и Александр Керфут оформили ассистентские хет-трики.

В первом периоде «Кэпиталз» пропустили пять безответных шайб. На 15-й минуте при счете 0:3 вратарь столичной команды Дарси Куемпер был заменен на Чарли Линдгена. Форвард Евгений Кузнецов пропустил матч по решению тренерского штаба.

После этого матча «Вашингтон» с 26 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Аризона» с 28 очками — на седьмой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Вашингтон» — 6:0 (5:0, 1:0, 0:0)

Голы: Кули — 3 (бол., Келлер, Дурзи), 8:46 — 1:0. Карконе — 12 (Браун, Зукер), 10:02 — 2:0. Шмальц — 8 (бол., Келлер, Керфут), 14:15 — 3:0. Шмальц — 9 (Келлер, Кессельринг), 17:13 — 4:0. Зукер — 5 (Керфут), 18:39 — 5:0. Бьюгстад — 6 (мен., Керфут, Мозер), 36:54 — 6:0.

Вратари: Ингрэм — Кемпер (Линдгрен, 14:15).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 27 (10+9+8) — 26 (9+8+9).

Наши: — - Овечкин (19.31/3/-1).

5 декабря. Темпе. Mullett Arena.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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