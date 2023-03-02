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Сегодня, 16:10

Панарин — о переходе Кейна: «Мы переписывались. Я отправил смайлик на своем Nokia»

Виталий Косик
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал воссоединение со своим бывшим одноклубником по «Чикаго» Патриком Кейном.

— Как ты себя чувствовал, когда услышал новость?

— Я был взбешен (улыбается).

— Вы общались после того, как была завершена сделка?

— Немного. Мы переписывались. Я просто отправил смайлик на своем Nokia, — сказал Панарин в интервью обозревателю Винсу Меркольяно.

Хоккеисты выступали вместе за «Чикаго» с 2015 по 2017 год.

В текущем сезоне Кейн принял участие в 54 матчах за «Блэкхокс» и набрал 45 (16+29) очков.

«Рейнджерс» занимает 6-е место в турнирной таблице «Востока» с 77 очками за 60 матчей.

Артемий Панарин
Патрик Кейн
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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