Инсайдер TSN сообщил, что «Филадельфия» может обменять Проворова

«Филадельфия» может обменять нападающего своей команды Ивана Проворова, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Флайерс» принимают звонки по поводу Ивана Проворова. Как и в случае с другими защитникам из топ-4, сроки контрактов которых не заканчиваются, потребуется крупное предложение, чтобы выменять его у «Филадельфии». 26 лет, кэпхит 6,75 млн долларов на этот сезон плюс еще два», — написал Дрегер в соцсетях.

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел за «Филадельфию» 62 матча и набрал 22 (4+18) очка.