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Сегодня, 16:01

Инсайдер TSN сообщил, что «Филадельфия» может обменять Проворова

Виталий Косик
Корреспондент
Иван Проворов.
Фото Global Look Press
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«Филадельфия» может обменять нападающего своей команды Ивана Проворова, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Флайерс» принимают звонки по поводу Ивана Проворова. Как и в случае с другими защитникам из топ-4, сроки контрактов которых не заканчиваются, потребуется крупное предложение, чтобы выменять его у «Филадельфии». 26 лет, кэпхит 6,75 млн долларов на этот сезон плюс еще два», — написал Дрегер в соцсетях.

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел за «Филадельфию» 62 матча и набрал 22 (4+18) очка.

Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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