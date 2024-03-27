Панарин провел самый результативный сезон в истории НХЛ среди 32-летних игроков в XXI веке

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:5 ОТ).

Теперь на счету Панарина 102 (43+59) очка в 72 играх регулярного чемпионата. 32-летний хоккеист впервые в своей карьере достиг отметки в 100 очков.

Россиянин установил рекорд результативности за сезон НХЛ для 32-летних игроков в XXI веке. Ранее лучший показатель принадлежал Эрику Карлссону (101 очко в сезоне-2022/23).

Больше Панарина в 32 года набирали лишь Рон Фрэнсис (119 очков в сезоне-1995/96) и Фил Эспозито (127 очков в сезоне-1974/75).

Панарин также стал восьмым россиянином в истории НХЛ, набравшим 100 очков за сезон.