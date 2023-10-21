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НХЛ

Сегодня, 05:12

«Айлендерс» проиграли «Нью-Джерси». Сорокин отразил 33 броска

Евгений Козинов
Корреспондент
21 октября. «Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. Встреча прошла на льду «UBS Арены» в Нью-Йорке.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 33 из 35 бросков по своим воротам. В составе победителей нападающий Джек Хьюз забросил 2 шайбы и сделал 2 голевые передачи.

«Айлендерс» и «Нью-Джерси» набрали по 5 очков и занимают 6-е и 7-е места в Восточной конференции соответственно.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Нельсон — 2 (Энгвалль, Палмиери), 12:35 — 1:0. Хэмилтон — 3 (бол., Майер, Шмид), 19:00 — 1:1. Тоффоли — 1 (бол., Д. Хьюз, Братт), 20:21 — 1:2. Нельсон — 3 (Палмиери), 21:37 — 2:2. Л. Хьюз — 1 (бол., Д. Хьюз, Братт), 22:36 — 2:3. Хорват — 1 (Добсон, Мартин), 26:10 — 3:3. Д. Хьюз — 3 (бол., Палат, Братт), 44:30 — 3:4. Хорват — 2 (Ли, Барзал), 58:49 — 4:4. Д. Хьюз — 4 (Марино, Майер), 62:19 — 4:5.

Вратари: Сорокин (58:17 — 58:48, 62:19) — Шмид (62:19).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 32 (8+10+13+1) — 39 (13+15+9+2).

Наши: Романов (22.06/0/+1) — -.

21 октября. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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