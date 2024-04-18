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НХЛ

Сегодня, 04:55

«Питтсбург» проиграл «Айлендерс». Малкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Малкин (слева).
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» на своем льду выиграли у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Для обеих команд это была последняя игра в регулярке.

Российский вратар хозяев Илья Сорокин отразил 41 из 45 бросков по своим воротам. Защитник Александр Романов сделал одну голевую передачу, как и нападающий Руслан Исхаков.

У «Пингвинз» голом и голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин. Он завершил регулярку с 67 (27+40) очками.

«Айлендерс» финишировали на 7-й строчке в Восточной конференции, набрав 94 очка. «Питтсбург» занял 10-ю строчку — 88 очков.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Александр Романов
Евгений Малкин
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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