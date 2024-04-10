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НХЛ

Сегодня, 04:55

«Айлендерс» переиграли «Рейнджерс». Варламов сделал 34 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
10 апреля. «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 4:2.
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» на своем льду выиграли у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Островитяне» одержали пятую победу подряд.

Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил 34 из 36 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

У гостей голевой передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» с 110 очками лидируют в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 7-й строчке — 87 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)

Голы: Райлли — 6 (Хорват), 4:12 — 1:0. Хорват — 33 (Добсон, Барзал), 11:47 — 2:0. Палмиери — 27 (Нельсон, Добсон), 13:38 — 3:0. Крайдер — 39 (бол., Панарин, Зибанежад), 27:47 — 3:1. Фокс — 16 (бол., Крайдер, Трочек), 35:01 — 3:2. Ли — 20 (п.в., Пажо, Энгвалль), 59:54 — 4:2.

Нереализованный буллит: Барзал (А), 1:25.

Вратари: Варламов — Шестеркин (57:46 — 59:54).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 29 (17+8+4) — 34 (11+10+13).

Наши: Романов (18.39/0/+3) — Панарин (21.39/2/-1).

10 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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