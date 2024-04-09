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9 апреля, 22:15

«Айлендерс» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Видеотрансляция матча НХЛ «Айлендерс» — «Рейнджерс» 10 апреля во ВКонтакте начнется в 02.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» на своем льду сыграет против «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 10 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Ю-би-эс Арена» в Элмонте, штат Нью-Йорк, США.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Айлендерс» — «Рейнджерс» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Айлендерс» занимает сейчас 7-е место в таблице Восточной конференции, набрав 85 очков. «Рейнджерс» идет на 1-й строчке «Востока», имея в своем активе 110 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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