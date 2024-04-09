«Детройт» на своем льду сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 10 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте, штат Мичиган, США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Детройт» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Детройт» занимает сейчас 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 84 очка. «Вашингтон» идет на 10-й строчке «Востока», имея в своем активе 83 очка. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.