«Баффало» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» дома с крупным счетом проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:9.

За «Сэйбрз» заброшенными шайбами отличились Расмус Далин, Кайл Окпосо, Тейдж Томпсон и Дилан Козенс. У «Блю Джэкетс» хет-три оформил Кирилл Марченко, еще по голу забили Джонни Годро, Адам Фантилли, Эрик Гудбрансон, Шон Курали, Коул Силлинджер и Кент Джонсон.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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