Кучеров вышел на 10-е место по очкам в НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

30-летний россиянин набрал 783 (298+485) очка за карьеру в североамериканской лиге. Он поднялся на 10-е место по этому показателю среди российских хоккеистов в истории НХЛ. Для этого ему потребовалось 676 матчей.

Кучеров обошел Алексея Яшина, который за карьеру набрал 781 (337+444) очко в 850 матчах НХЛ.

Рекордсменом лиги по очкам среди россиян остается форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — 1502 (827+675) очка.