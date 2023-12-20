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НХЛ

Сегодня, 07:29

Кучеров вышел на 10-е место по очкам в НХЛ среди россиян

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

30-летний россиянин набрал 783 (298+485) очка за карьеру в североамериканской лиге. Он поднялся на 10-е место по этому показателю среди российских хоккеистов в истории НХЛ. Для этого ему потребовалось 676 матчей.

Кучеров обошел Алексея Яшина, который за карьеру набрал 781 (337+444) очко в 850 матчах НХЛ.

Рекордсменом лиги по очкам среди россиян остается форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — 1502 (827+675) очка.

Алексей Яшин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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