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30 марта, 03:53

Плющев: «Филадельфия» показала, что все еще верит в Федотова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход российского вратаря Ивана Федотова в «Филадельфию».

«После всех событий Иван чувствует себя счастливо, так как в этом сезоне на него повесили много дерьма. Думаю, Федотов оптимист и прекрасно понимает, что все делается к лучшему. Это талантливый парень с хорошими задатками, который получил хороший жизненный опыт. Мне кажется, в спокойной обстановке он восстановится. Раз «Филадельфия» все же решила его взять, особых вопросов в США не должно быть.

Теперь у него есть хорошая мотивация показать себя. К тому же после всех событий было трудно поверить в его отъезд в США. Но «Филадельфия» показала, что все еще верит в игрока, а ЦСКА почему-то посчитал, что в него верить не надо», — цитирует Metaratings.ru Плющева.

28 марта ЦСКА сообщил о расторжении договора с 27-летним Федотовым. На следующий день «Филадельфия» объявила о переходе игрока. В этом сезоне голкипер провел за армейцев 44 матча в регулярном чемпионате и 5 игр в плей-офф КХЛ.

«Филадельфия» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.

 
Иван Федотов на&nbsp;тренировке &laquo;Филадельфии&raquo;. Федотов — в «Филадельфии»: как встретили и кто будет главным конкурентом
Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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