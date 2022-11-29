Три очка Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Баффало»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Баффало» со счетом 6:5.

В составе «Лайтнинг» по три передачи сделали Никита Кучеров и Михаил Сергачев, вратарь Андрей Василевский остался в запасе. Защитник «Сэйбрз» Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Тампа» с 27 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 19 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 5:6 ОТ (2:2, 1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Пойнт — 9 (бол., Кучеров, Хагель), 7:54 — 0:1. Перри — 3 (Стэмкос), 16:48 — 0:2. Томпсон — 14, 17:54 — 1:2. Куинн — 4 (Петерка, Пауэр), 18:53 — 2:2. Джост — 1 (Окпосо, Гиргенсонс), 29:07 — 3:2. Пойнт — 10 (бол., Кучеров, Сергачев), 36:26 — 3:3. Козенс — 6 (Далин, Самуэльссон), 49:37 — 4:3. Скиннер — 10 (Томпсон, Так), 54:19 — 5:3. Стэмкос — 11 (Киллорн, Сергачев), 54:35 — 5:4. Хагель — 7 (бол., Кучеров, Сергачев), 57:58 — 5:5. Стэмкос — 12 (Пол), 62:44 — 5:6.

Вратари: Луукконен — Эллиотт (57:37 — 57:58).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 37 (14+8+10+5) — 25 (4+10+10+1).

Наши: Любушкин (14.00/0/+1) — Кучеров (26.00/3/-1), Наместников (10.17/2/-1), Сергачев (24.55/1/0).

29 ноября. Баффало. KeyBank Center.