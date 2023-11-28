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НХЛ

28 ноября, 22:55

Бедард прокомментировал ситуацию с Перри на фоне слухов о его связи со своей матерью

Виктория Кравченко
Коннор Бедард.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард поделился мнением об отстранении форварда Кори Перри от команды.

«Я не буду говорить об этом слишком много. Конечно, это отстой, что его нет с нами, но у нас пока не так уж много информации об этом или о чем-то еще. Но, конечно, он важная часть команды, и это отстой, что он не может быть с нами сегодня», — цитирует Бедарда журналист Чарли Румелиотис.

Кори Перри. «Чикаго» выставил Перри на драфт отказов и сделал заявление о причинах разрыва

Ранее «Чикаго» выставил Перри на драфт отказов и сделал заявление о причинах разрыва. В клубе считают, что он вел себя неприемлемо. В СМИ писали, что Перри был отстранен от команды из-за связи с матерью Коннора Бедарда.

Канадец перешел в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два прошлых сезона он провел в «Тампе». В этом сезоне на его счету 9 (4+5) очков в 16 играх при показателе полезности «-6».

Перри является обладателем Кубка Стэнли 2007 года в составе «Анахайма», двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира (2016).

Кори Перри
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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