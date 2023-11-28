Бедард прокомментировал ситуацию с Перри на фоне слухов о его связи со своей матерью

28 ноября, 22:55
Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард поделился мнением об отстранении форварда Кори Перри от команды.
«Я не буду говорить об этом слишком много. Конечно, это отстой, что его нет с нами, но у нас пока не так уж много информации об этом или о чем-то еще. Но, конечно, он важная часть команды, и это отстой, что он не может быть с нами сегодня», — цитирует Бедарда журналист Чарли Румелиотис.
Ранее «Чикаго» выставил Перри на драфт отказов и сделал заявление о причинах разрыва. В клубе считают, что он вел себя неприемлемо. В СМИ писали, что Перри был отстранен от команды из-за связи с матерью Коннора Бедарда.
Канадец перешел в «Блэкхоукс» летом в качестве свободного агента. Два прошлых сезона он провел в «Тампе». В этом сезоне на его счету 9 (4+5) очков в 16 играх при показателе полезности «-6».
Перри является обладателем Кубка Стэнли 2007 года в составе «Анахайма», двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира (2016).