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НХЛ

Сегодня, 04:40

«Бостон» — «Флорида»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Флориду» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Брюинз» отличились Чарли Макэвой, Чарли Койл и Йеспер Боквист. У «Пантерз» голы забили Мэттью Ткачак и Александр Барков, Владимир Тарасенко сделал результативную передачу, вратарь Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.

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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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