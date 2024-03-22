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НХЛ

22 марта, 04:35

Хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Бостоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
22 марта. Бостон — Рейнджерс — 2:5.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» выиграли у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Команда из Нью-Йорка прервала трехматчевую победную серию «Брюинз».

Российский нападающий Артемий Панарин оформил хет-трик. Теперь на его счету 41 гол и 56 голевых передач в этом сезоне. Таким образом, он обновил личный бомбардирский рекорд.

«Бостон» с 97 очками лидирует в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на второй строчке — 96 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Рейнджерс» — 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Голы: Дебраск — 18 (Фредерик, Бразо), 8:04 — 1:0. Панарин — 39 (Шнайдер, Лафренье), 27:58 — 1:1. Панарин — 40, 39:25 — 1:2. Бразо — 4 (Маршан, Боквист), 43:17 — 2:2. Фокс — 13 (Густафссон, Зибанежад), 43:57 — 2:3. Зибанежад — 23 (п.в., Крайдер, Трочек), 57:57 — 2:4. Панарин — 41 (п.в., Фокс), 59:08 — 2:5.

Вратари: Суэймен (57:33 — 57:57, 58:01 — 59:08) — Куик.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (14+6+6) — 31 (9+13+9).

Наши: — - Панарин (21.25/6/+3).

22 марта. Бостон. TD Garden. 17 850 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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