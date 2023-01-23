«Бостон» обыграл «Сан-Хосе» всухую и одержал пятую победу подряд

«Бостон» победил «Сан-Хосе» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У хозяев забросили Хампус Линдхольм, Чарли Макэвой, Давид Пастрняк и Ник Фолиньо.

«Бостон» одержал пятую победу подряд и продолжает лидировать в таблице Восточной конференции с 78 очками в 46 матчах. «Сан-Хосе» идет на 13-й строчке Запада с 37 очками в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Сан-Хосе» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Линдхольм — 6 (Маршан, Смит), 7:16 — 1:0. Макэвой — 4 (Пастрняк, Грызлик), 24:08 — 2:0. Фолиньо — 7 (Линдхольм, Коппанен), 27:46 — 3:0. Пастрняк — 36 (бол., Макэвой, Бержерон), 42:40 — 4:0.

Вратари: Ульмарк (Суэймен, 48:01, Ульмарк, 50:29, 57:18 — 57:25) — Раймер.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 22 (7+9+6) — 18 (5+5+8).

Наши: — - Барабанов (15.31/2/0).

23 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.