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Сегодня, 00:24

Брэндон Саттер объявил о завершении карьеры

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Каролины», «Питтсбурга» и «Ванкувера» Брэндон Саттер объявил о завершении карьеры.

Форвард находился на просмотре в «Эдмонтоне», но клуб решил не подписывать контракт с 34-летним канадцем.

«Я благодарен «Эдмонтону» за возможность, которую клуб предоставил мне. Нужно быть на 100 процентов здоровым, чтобы соревноваться на уровне НХЛ. Хоть мое здоровье и продолжает улучшаться, но, учитывая мое состояние и семейные вопросы, я официально объявляю об уходе из хоккея. Хочу поблагодарить все команды, за которые я выступал, также благодарю всех тренеров и одноклубников, с которыми работал все 13 сезонов в НХЛ», — говорится в заявлении Саттера, опубликованном на официальном сайте «Эдмонтона».

Саттер был выбран «Каролиной» под 11-м номером драфта НХЛ-2007. Он провел 770 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 289 (152+137) очков.

Хоккеист в последний раз выходил на лед в сезоне-2020/21. Форвард пропустил два предыдущих сезона из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

Брэндон Саттер
Хоккей
НХЛ
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