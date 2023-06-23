Быков оценил решение НХЛ отказаться от радужных джерси

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков позитивно отреагировал на решение НХЛ отказаться от практики проведения командами разминки в радужных джерси в рамках акции поддержки инклюзивности.

«На мой взгляд, все понимают, что реклама ЛГБТ-движения не нуждается в какой-либо поддержке! У них достаточно своих ресурсов, чтобы заявлять о себе. Вызывает большое уважение, что россияне имели свою позицию по поводу акций в поддержку ЛГБТ в прошлом сезоне. Не каждый может открыто выступить против», — приводит слова Быкова Sport24.

8 января российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отказался выйти на раскатку перед игрой с «Анахаймом» в форме в поддержку инклюзивности. Позже так поступили еще несколько игроков.