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НХЛ

Сегодня, 09:40

Команды НХЛ не будут выходить в радужной форме в предстоящем сезоне

Виктория Кравченко
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Команды НХЛ не появятся больше на льду в форме с радужной символикой в предстоящем сезоне, заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

«Все усилия и акцент на важности этих мероприятий были подорваны отвлечением внимания на то, какие команды, какие игроки [отказываются надевать форму с ЛГБТ-символикой]. Так мы сохраняем сосредоточенность на игре и специальных вечерах», — цитирует комиссара НХЛ ТАСС.

Он считает, что менять форму на разминках неуместно, так как это будет отвлекать от факта, что команды в той или иной форме проводят вечера в честь различных социальных групп.

8 января российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отказался выйти на раскатку перед игрой с «Анахаймом» в форме в поддержку ЛГБТ. Позже так поступили еще несколько игроков.

Источник: https://tass.ru/sport/18094643
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