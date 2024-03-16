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НХЛ

16 марта, 09:43

Чехович — о жизни в Калифорнии: «Денег не хватало, но было круто»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Локомотива» Иван Чехович рассказал о жизни в Калифорнии, когда играл за фарм-клуб «Сан-Хосе».

«Как «Барракуда»? Да ничего. В Калифорнии было круто. Дорого, денег не хватало, но круто. Мы лишнии? раз в кафе сходить не могли. Я дома частенько питался — наверное, там и научился готовить», — приводит слова Чеховича Metaratings.ru.

В сезоне-2016/17 Чехович был задрафтован клубом QMJHL «Байе-Комо Драккар» и выступал за команду на протяжении трех сезонов. На драфте НХЛ 2017 года нападающий был выбран «Сан-Хосе» под номером 212. После этого Чехович выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда», а также сыграл 4 матча в НХЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/khokkeist-chekhovich-o-zhizni-v-kalifornii-deneg-ne-khvatalo-no-bylo-kruto-344011/
Иван Чехович
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сан-Хосе Шаркс
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