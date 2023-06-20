Четыре российских игрока попали в список претендентов на включение в Зал хоккейной славы

Официальный сайт НХЛ опубликовал список потенциальных претендентов на включение в Зал славы хоккея в 2023 году.

В список были включены четыре российских хоккеиста: Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный. Также в число кандидатов вошли Хенрик Лундквист, Кори Кроуфорд, Джастин Уильямс, Том Баррассо, Дженнифер Боттерилл, Род Бриндамор, Карин Бай-Дитц, Меган Дагган, Патрик Элиас, Тео Флери, Кертис Джозеф, Реджи Лич, Крис Осгуд, Кэролайн Уэллетт, Дэвид Пойл, Джереми Реник, Кит Ткачук, Пьер Тержон, Майк Вернон и Хенрик Зеттерберг.

В зал хоккейной славы уже вошли Валерий Харламов, Александр Якушев, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Зубов, Сергей Федоров и Сергей Макаров.