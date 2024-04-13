«Нэшвилл» на выезде переиграл «Чикаго». Форсберг оформил хет-трик

«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Блэкхокс» потерпели третье поражение подряд.

Форвард «Предаторз» Филип Форсберг оформил хет-трик. Теперь у 29-летнего шведа 92 (46+46) очка в текущем сезоне.

«Нэшвилл» набрал 97 очков и идет на 6-й строчке в Западной конференции. «Чикаго» занимает 15-е место — 51 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Нэшвилл» — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Голы: Форсберг — 44 (бол., Евангелиста, Новак), 5:53 — 0:1. Шервуд — 10 (Шенн, Стэстни), 19:03 — 0:2. Форсберг — 45, 25:22 — 0:3. Зукер — 14 (бол., Йоси, Ланкинен), 29:39 — 0:4. Курашев — 18 (бол., Бедард, Т. Джонсон), 36:58 — 1:4. Форсберг — 46 (бол., О`Райлли, Евангелиста), 41:37 — 1:5.

Вратари: Содерблум — Ланкинен.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (6+12+8) — 40 (13+14+13).

13 апреля. Чикаго. United Center. 19449 зрителей.