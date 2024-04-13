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Сегодня, 05:40

«Каролина» на выезде обыграла «Сент-Луис». Свечников сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
13 апреля. Сент-Луис — Каролина — 2:5.
Фото USA Today Sports
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«Каролина» на выезде выиграла у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Харрикейнз» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий гостей Андрей Свечников отметился одной голевой передачей. Теперь у 24-летнего россиянина 50 (19+31) очков в этом сезоне.

«Каролина» набрала 109 очков и идет на 2-й строчке в Восточной конференции. «Сент-Луис» занимает 9-е место в Западной конференции — 89 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Каролина» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Болдюк — 5 (Ледди, Томас), 17:34 — 1:0. Мартинук — 14 (Свечников), 18:59 — 1:1. Кайру — 30 (бол., Бучневич, Томас), 25:41 — 2:1. Джарвис — 31 (Шей, Андерсен), 28:07 — 2:2. Слэвин — 6 (Ахо, Деанджело), 47:53 — 2:3. Гюнцель — 30 (п.в.), 57:20 — 2:4. Гюнцель — 31 (п.в., Джарвис, Слэвин), 59:10 — 2:5.

Вратари: Биннингтон (57:10 — 57:20, 58:45 — 59:10) — Андерсен (9:32 — 9:36).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (11+6+14) — 42 (13+19+10).

Наши: Александров (10.50/1/-1), Бучневич (17.17/1/-2), Торопченко (14.07/4/-1) — Кузнецов (11.22/2/0), Орлов (19.09/2/+1), Свечников (17.16/2/+1).

13 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сент-Луис Блюз
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