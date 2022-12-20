Чинахов получил травму в начале матча с «Далласом»

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов получил травму в начале матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

Спустя 1 минуту и 20 секунд после начала первого периода форвард «Старз» Йоэль Кивиранта попытался выбросить шайбу из своей зоны, едва не столкнулся со своим одноклубником Райаном Сутером, потерял равновесие и упал Чинахову на ногу.

21-летний россиянин доехал до скамейки своей команды, после чего отправился в раздевалку. Как сообщает пресс-служба «Блю Джекетс», у нападающего травма нижней части тела и он не сможет сегодня вернуться на лед.

Сезон-2022/23 — второй для Чинахова в НХЛ, на его счету 13 (4+9) очков в 29 матчах за «Коламбус» в нынешнем регулярном чемпионате.