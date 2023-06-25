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Сегодня, 04:17

Дацюк и Федоров попали в двадцатку лучших драфт-пиков в истории НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Павел Дацюк.
Фото Global Look Press
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Официальный сайт НХЛ опубликовал окончательную версию рейтинга лучших драфт-пиков в истории лиги.

Список приурочен к 60-летию первого драфта НХЛ. Лига назвала имена хоккеистов, занявших в рейтинге места с 1-го по 20-е.

Первое место в списке занял защитник Никлас Лидстрем, выбранный «Детройтом» в 1989 году. На второй строчке — нападающий Марк Мессье («Эдмонтон», 1979), третьим стал вратарь Патрик Руа («Монреаль», 1984).

Лучшим среди россиян стал нападающий Павел Дацюк («Детройт», 1998), занявший 13-е место в рейтинге. Еще один представитель России, форвард Сергей Федоров («Детройт», 1989) стал 19-м.

Всего в рейтинг попали 10 российских хоккеистов. Помимо Дацюка и Федорова, в список вошли Александр Овечкин (21-е место, «Вашингтон», 2004), Павел Буре (27-е место, «Ванкувер», 1989), Александр Могильный (31-е место, «Баффало», 1988), Сергей Зубов (43-е место, «Рейнджерс», 1990), Андрей Василевский (46-е место, «Тампа-Бэй», 2012), Никита Кучеров (52-е место, «Тампа-Бэй», 2011), Евгений Малкин (58-е место, «Питтсбург», 2004) и Кирилл Капризов (60-е место, «Миннесота», 2015).

Павел Дацюк
Сергей Федоров
Хоккей
НХЛ
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