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Сегодня, 01:46

«Филадельфия» подписала контракт с защитником Белпедио

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Филадельфия» объявила о подписании контракта с защитником Луи Белпедио.

Двухстороннее соглашение с 27-летним американцем рассчитано на два года, игрок будет получать 775 тысяч долларов за сезон.

Белпедио выступал в НХЛ за «Миннесоту» с 2017 по 2019 год и в сезоне-2020/21, на его счету 2 результативные передачи в 4 матчах в лиге.

В сезоне-2022/23 защитник играл за «Лехай Вэлли Фантомз» в АХЛ, он набрал 27 (8+19) очков в 70 играх регулярного чемпионата и сделал один голевой пас в двух встречах плей-офф.

Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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