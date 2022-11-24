«Даллас» обыграл «Чикаго». Гурьянов сделал голевую передачу

24 ноября, 07:15
«Даллас» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Блэкхокс» потерпели пятое поражение подряд.
Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился одной голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Чикаго» — 6:4 (1:0, 0:3, 5:1)
Голы: Робертсон — 15, 13:55 — 1:0. С. Джонс — 1 (Кейн, Дж. Джонсон), 24:22 — 1:1. Атанасиу — 6 (Доми, К. Джонс), 33:53 — 1:2. Мерфи — 2 (Тэйвз, Тинорди), 36:53 — 1:3. Доми — 5 (Блэкуэлл, Маккейб), 49:37 — 1:4. Бенн — 9 (бол., Хинтц, Павелски), 50:15 — 2:4. Марчмент — 7 (Сегин, Гурьянов), 53:58 — 3:4. Делландреа — 3 (Хаканпяя, Бенн), 54:12 — 4:4. Факса — 3 (Миллер, Сутер), 58:27 — 5:4. Робертсон — 16 (п.в.), 59:52 — 6:4.
Вратари: Эттингер — Мразек (58:56 — 59:17, 59:19 — 59:52).
Штраф: 9 — 9.
Броски: 37 (4+11+22) — 31 (11+15+5).
Наши: Гурьянов (11.23/1/+1) — -.
24 ноября. Даллас. American Airlines Center.