«Каролина» выиграла у «Далласа», у Свечникова «-2»

«Каролина» в овертайме обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Харрикейнз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Андрей Свечников сыграл 18 минут и отметился двумя бросками по воротам соперника. Его показатель полезности — «-2».

Защитник «Далласа» Денис Гурьянов провел на льду 13 минут 38 секунд и сделал один бросок по воротам соперника.

«Даллас» лидируте в Западной конференции — 65 очков. «Каролина» идет второй в Восточной конференции — 68 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Каролина» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ахо — 18 (мен., Пеши), 8:46 — 0:1. Джонстон — 13, 10:59 — 1:1. Робертсон — 33, 15:17 — 2:1. Бернс — 8 (Мартинук, Стаал), 24:55 — 2:2. Нечас — 19, 61:34 — 2:3.

Вратари: Эттингер — Андерсен (Раанта, 20:00).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 21 (6+6+9+0) — 24 (7+10+6+1).

Наши: Гурьянов (13.38/1/0) — Свечников (18.07/2/-2).

26 января. Даллас. American Airlines Center.